Salvini, Lega in centrodestra, Berlusconi convinto

MILANO MARITTIMA (RAVENNA), 1 AGO - "L'alleanza con i 5 Stelle è di Governo, per le altre scadenze elettorali la Lega è protagonista del centrodestra. Noi siamo convinti di questo: Berlusconi con cui ho parlato questa mattina in ospedale è convinto di questo". Lo ha detto il segretario della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Forse - ha concluso - c'è qualcuno in Forza Italia che ha altre ambizioni. Si chiariscano, noi stiamo fermi non abbiamo fretta".