Berlusconi, 3/o giorno controlli medici

MILANO, 01 AGO - L'ex premier Silvio Berlusconi è tornato all'Ospedale San Raffaele di Milano per una nuova sessione di controlli medici, dopo quelli del 30 e del 31 luglio scorsi. Si tratta, si apprende da fonti vicine all'ospedale, di controlli programmati da tempo e che non richiedono ricovero: fanno parte della routine per tenere sotto controllo gli esiti dei diversi interventi a cui è stato sottoposto negli scorsi anni.