Lazio: ufficializzati Correa e Badelj

ROMA, 1 AGO - La Lazio ha appena ufficializzato gli ingaggi dei centrocampisti Joaquin Correa, di origine argentina, e del croato Milan Badelj: i due provengono rispettivamente dal Siviglia e dalla Fiorentina. Correa, in particolare, è costato 16 milioni, comprese una serie di variabili legate alle prestazioni del giocatore. Correa ha giocato nel Siviglia per due stagioni, Badelj invece ha indossato la maglia viola per quattro campionati.