Torino: Niang ancora out, salta 'Chape'

TORINO, 1 AGO - Niente Chapecoense per Niang, che dopo quella col Nizza salterà anche l'amichevole di questa sera. L'attaccante, reduce da un buon Mondiale in Russia con la Nazionale del Senegal, "ha proseguito il proprio lavoro di preparazione atletica" e "dalla prossima settimana sarà aggregato completamente ai compagni", si legge sul sito del Torino. Il giocatore resta però al centro del mercato del club granata che, respinta la prima offerta del Nizza per un prestito secco, potrebbe farlo partire qualora i francesi si rifacessero vivi con una proposta più interessante. La cessione di Niang potrebbe sbloccare le altre operazioni: non è un mistero l'interesse, smentito soltanto a parole, per l'ex bianconero Zaza, pronto a tornare a Torino, sponda granata, per rientrare in Italia e formare con Belotti una coppia che il ct Mancini potrebbe riproporre anche in Nazionale.