Ufficiale Digne dal Barca all'Everton

ROMA, 1 AGO - Lucas Digne è un nuovo giocatore dell'Everton. L'ufficialità arriva dal sito del club di Liverpool. Il terzino sinistro, ex Psg, Roma e Barcellona, dopo le esperienze in Lige1, Serie A e Liga, giocherà nel quarto Paese in tre anni. Digne è un "giocatore di alta qualità, aggressivo, con buona abilità tecnica, e abituato a vincere - ha detto il clum manager Marco Silva, presentano il neo acquisto - queste sue qualità ci hanno convinto nell'acquisto". Non sono stati forniti i dettagli finanzieri dell'operazione ma si parla di un'operazione nell'ordine di 20 milioni. Il giocatore francese ha firmato un contratto di 5 anni. L'Everton esordirà in Premier l'11 agosto affrontando il Wolverhampton.