Caldo: Veneto, 35 gradi e tanta afa

VENEZIA, 1 AGO - Colonnina di mercurio già oltre i 35 gradi a metà mattinata e afa insopportabile stanno facendo soffrire il Veneto, nella giornata che da' il via alla parte più intensa dell'onda di calore sull'Italia. Il clima nelle città è torrido a causa di temperature rimaste elevate anche durante la notte, quando però non sono mancati piovaschi isolati, causati da temporali 'di calore' - passaggi più freschi in quota che hanno generato locali moti convettivi - che hanno interessato anche Venezia, con un violento scroscio di pioggia. Fenomeni isolati hanno interessato anche l'area dei Colli Euganei, nel padovano, e la pianura rodigina. L'effetto refrigerio è stato comunque minimo: con l'alzarsi del sole la temperatura è subito schizzata verso l'alto. Oggi sarà però l'afa a dare il maggior disagio. In queste situazioni di schiacciamento dell'alta pressione, sono soprattutto le località costiere a soffrire di più. Stamane sul litorale veneto il tasso di umidità era del 100%.