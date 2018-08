Champagne a tutti, conto da 150mila euro

PORTO CERVO, 1 AGO - Il conto da 150mila euro non lo ha fatto sobbalzare dalla sedia. Anzi, in uno slancio di generosità ha agitato la carta di credito platinum e ha spiazzato tutti: "offro io da bere". Protagonista dell'episodio, riportato dalla Nuova Sardegna, non è stavolta un magnate russo, ma un "paperone" statunitense che in due giorni al Billionaire di Porto Cervo, in Costa Smeralda, ha fatto stappare bottiglie di champagne Cristal di grande formato "Mathusalem" da 30 mila euro l'una. Per iniziare. Ovviamente. Perché poi il fiume di "bollicine" dello scorso fine settimana è proseguito con una piramide di 50 bottiglie di Dom Perignon, offerte a tutti gli avventori del locale che pare abbiano apprezzato con tanto di urla e fischi. Il weekend è terminato con lo shopping nella boutique del locale di Flavio Briatore.