Migranti: Orfini,Toninelli mandante atto illegale e disumano

ROMA, 1 AGO - "Una nave italiana, la Asso 28, ha salvato dei migranti in mare e dopo aver consultato la guardia costiera italiana e quella libica li ha riportati in Libia. Per il ministro Toninelli la vicenda si è svolta nel pieno rispetto delle regole. Peccato che per quelle stesse regole i porti libici non sono sicuri e quindi una nave italiana non può riportare lì quelli che salva in mare. E non c'è norma cui appigliarsi per giustificare una scelta del genere". A scriverlo su Facebook è Matteo Orfini, presidente del Pd. "Quindi o Toninelli è un bugiardo o è un incapace. O è il mandante consapevole di un atto illegale, compiuto nel totale disinteresse dei diritti umani. O forse più semplicemente Toninelli è le tre cose insieme, il mandante bugiardo e incapace di un atto disumano e illegale", conclude Orfini.