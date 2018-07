Chievo-Juve e Lazio-Napoli anticipi di A

ROMA, 31 LUG - Sarà Chievo-Juventus, in programma il 18 agosto alle 18,30, il primo anticipo del campionato di calcio 2018/19. Lo ha deciso la Lega di Serie A, che ha diramato anticipi e posticipi delle prime tre giornate di campionato. Sabato 18 agosto in campo anche il Napoli, ma alle 20,30: i partenopei sono attesi in casa della Lazio. Torino-Roma alle 18, è l'anticipo di domenica 19 agosto, mentre Atalanta-Frosinone è il posticipo di lunedì 20 (ore 20,30).