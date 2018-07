Venezuela: maxi-blackout, 80% Caracas senza luce

CARACAS, 31 LUG - La maggior parte della capitale del Venezuela Caracas è senza energia per un guasto in un impianto elettrico che sta paralizzando anche le linee della metropolitana. Il ministro dell'Energia Luis Motta Dominguez ha detto su Twitter che il blackout ha lasciato senza luce l'80% della città, senza fornire ulteriori dettagli sui tempi del ripristino del servizio. L'interruzione arriva il giorno dopo che l'elettricità è mancata anche durante una riunione del partito di governo mentre il numero due era in diretta tv per lanciare l'appello a votare Maduro. Vicenda bollata dallo stesso Maduro come un atto di "sabotaggio".