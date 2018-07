Empoli, test con Eintracht e S.Lisbona

EMPOLI (FIRENZE), 31 LUG - Prima l'Eintracht Francoforte, poi lo Sporting Lisbona. In pochi giorni, l'Empoli disputerà due amichevoli internazionali contro squadre di livello: un cambio di passo rispetto alla consuetudine che ha visto la squadra neopromossa in A rifinire la preparazione precampionato con partite contro avversarie toscane.Dunque, domani, alle 18, a Riscone di Brunico (Bolzano), l'Empoli incontrerà i tedeschi dell'Eintracht Francoforte, ottavi in Bundesliga e vincitori dell'ultima Coppa di Germania per cui il 12 agosto, peraltro, giocheranno contro il Bayern Monaco per la Supercoppa tedesca. Poi, domenica 5 agosto, altra amichevole di lusso a Lisbona: alle 20 (ora italiana, ore 19 locali), allo stadio Josè Alvalade di Lisbona, l'Empoli gioca contro lo Sporting nella settima edizione del 'Trofeo Cinco Violinos'.