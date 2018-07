Conte, un successo se Praga accogliesse un solo migrante

PRAGA, 31 LUG - "Sarebbe un grande successo, e lo dico qui pubblicamente, se dopo il nostro incontro a Roma Andrej Babis volesse accogliere sul territorio della Repubblica ceca un migrante dall'Italia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un'intervista rilasciata alla tv pubblica ceca, sottolineando che non si possono chiudere completamente, come vorrebbe Praga, tutti i porti e ricordando che i naufraghi vanno aiutati, come previsto anche dal diritto internazionale. Conte, che dovrebbe incontrare a Roma il premier ceco Babis il 27 agosto, ha poi ricordato di considerare una svolta il caso dei 450 migranti sbarcati In Italia e ripartiti tra 7 paesi europei. "E' davvero una svolta nell'affrontare le ondate di migrazione. Non era successo mai prima. L'Italia era rimasta tutto il tempo da sola", ha ricordato Conte.