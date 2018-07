Chelsea:Sarri chiede di trattenere Kanté

ROMA, 31 LUG - Il Chelsea allenato da Maurizio Sarri, per sperare nella vittoria della prossima Premier League, non può prescindere da un centrocampista del calibro del neocampione del mondo francese N'golo Kanté. Lo stesso tecnico dei 'Blues' ha chiesto espressamente - secondo quanto scrive il Times - di fare di tutto per trattenere a Stamford Bridge il giocatore, considerato il miglior recuperatore di palloni a centrocampo fra quelli attualmente in circolazione. La permanenza di Kanté costerà al Chelsea qualcosa come 17 milioni di euro a stagione.