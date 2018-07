Rafinha: Fosse per me tornerei all'Inter

ROMA, 31 LUG - Rafinha Alcantara, il centrocampista dal doppio passaporto brasiliano e spagnolo tornato al Barcellona dopo l'esperienza con l'Inter, parlando nelle ore antecedenti l'amichevole contro la Roma, ha fatto capire che, se dipendesse da lui, sarebbe disposto a tornare a Milano. "Se conoscessi il mio futuro, prometto che lo direi - le parole del centrocampista -. Sono venute fuori molte voci sul mio conto (l'ultima parla di un interessamento della Lazio, ndr) ed è per questo che ho preferito isolarmi, delegando il mio agente a occuparsi del mercato. Mi sarebbe piaciuto continuare con i nerazzurri, ma sono un giocatore del Barcellona...". Rafinha ha detto di avere l'obiettivo di giocare di più. "Ogni calciatore vuole farlo, non so se giocherò qui o fuori, ma voglio giocare", le sue parole. "Ho messo il mio futuro professionale nelle mani delle persone delle quali mi fido", ha sottolineato.