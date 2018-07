Dl ministeri: ok Senato, testo a Camera

ROMA, 31 LUG - Via libera dall'Aula del Senato, al decreto in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. Il provvedimento ha ottenuto 164 voti favorevoli, 98 contrari e 3 astenuti. Il testo passa ora alla Camera.