Compra pagina giornale,no a intolleranza

TREVISO, 31 LUG - Un imprenditore vinicolo ha comprato una pagina di quotidiani italiani per esprimere la sua ferma e netta contrarietà all'intolleranza, attraverso anche il pensiero di M. Luther King."Intolleranti verso l'intolleranza" ha fatto scrivere in apertura di pagina Paolo Polegato, padre adottivo di due giovani afrocubani, quando avevano pochi mesi. Per la sua denuncia ha preso come testimonial una ragazza africana le cui labbra sono dipinte di bianco, rosso e verde, su uno sfondo in cui risalta nuovamente il tricolore. Di suo Polegato ha scritto: 'la violenza delle parole e dei fatti non è più tollerabile. Non rappresenta né l'Italia né gli italiani. Ora basta. Il rispetto della persona prescinde colore, genere e religione".Poi, per ribadire il suo pensiero,ha preso in prestito una frase di King:"può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla"."L'indifferenza -ha detto Polegato- è una forma pericolosissima di fiancheggiamento".