Simeone, aspetto Vrsaljko il 6 agosto

ROMA, 29 LUG - "Lo aspettiamo per il 6 agosto, spero che possa continuare con noi perché è un calciatore importante ma vedremo la sua volontà". Queste le parole dell'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, riferite al croato Sime Vrsaljko, che sarebbe molto vicino all'Inter. Non è un addio chiaro da parte del tecnico, che si è detto "molto contento" del giocatore. "Ha fatto un'ottima Coppa del Mondo - ha sottolineato Simeone in conferenza stampa - mostrando la sua capacità nel lato offensivo, dove è stato decisivo". Di certo, per chiudere la questione sul futuro del giocatore bisognerà attendere almeno la prossima settimana. L'Atletico è impegnato nella International Champions Cup e domani affronterà il Paris Saint Germain a Singapore.