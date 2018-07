Usa: incendi in California, evacuate altre 10.000 persone

NEW YORK, 30 LUG - Gli incendi continuano a minacciare la California: altre circa 10.000 persone sono state evacuate nell'area di Mendocino County non lontano da Redding, la zone colpita dall'incendio Carr Fire che ha già causato sei morti e almeno 7 dispersi. Ma le fiamme sono in tutta California, dove si contato circa 13 incendi.