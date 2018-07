CR7 a Torino, pronta una casa da star

TORINO, 30 LUG - E' alle spalle della chiesa della Gran Madre, nascosta tra le fronde della collina torinese, la casa di Cristiano Ronaldo, il calciatore portoghese che oggi ha iniziato la sua avventura bianconera. Per raggiungerla bastano tre minuti in macchina dal centro città. A pochi passi da una delle zone più eleganti e frequentate dalla Torino bene, la vegetazione la protegge da occhi indiscreti. Al resto pensa la security, le telecamere di sorveglianza, nascoste a decine tra le siepi, e un cartello: "vietato l'accesso, strada privata". Alla villa, di colore grigio scuro con un intreccio di balconi, parapetti e vetrate, si può accedere da almeno due ingressi: uno sulla sommità della collina e uno più in basso. Poco dopo il cancello di ferro, una ventina di box per ospitare le macchine del calciatore, noto collezionista d'auto. A quanto si apprende, Cr7 starebbe montando sul tetto un salotto e un solarium. All'interno, tra i numerosi confort per lui e per la sua famiglia, anche una palestra e una piscina coperta.