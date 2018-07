Fifpro, a giocatori almeno un mese pausa

ROMA, 30 LUG - Concedere ai giocatori almeno quattro settimane di pausa 'obbligatorie' tra la fine di una stagione e l'avvio delle attività per la successiva. E' quanto chiede, in una nota diffusa sul proprio sito ufficiale, la Federazione internazionale dei calciatori professionisti (Fifpro), che da tempo lamenta l'eccessiva pressione cui sono sottoposti i giocatori per un calendario di impegni troppo fitto. La federazione, in particolare, ha sottolineato che almeno 15 giocatori hanno partecipato a competizioni Uefa già due o tre settimane dopo aver partecipato al Mondiale, non potendo godere di un adeguato periodo di riposo. "La salute di questi atleti è stata messa a rischio da un calendario troppo fitto, anche se sono da comprendere le implicazioni economiche per i club della partecipazione a tornei come la Champions o l'Europa League - afferma Fifpro - ma il risultato è che gli atleti sono sottoposti ad un enorme pressione, strettoi tra le esigenze dei club e del loro benessere".