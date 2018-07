Serie B, anticipo venerdì anche su Rai

MILANO, 30 LUG - Oltre che in streaming su Dazn, l'anticipo del venerdì sera della Serie B andrà in onda in chiaro sulla Rai. Dopo le trattative private, l'assemblea di Lega B ha accettato l'offerta della tv pubblica, poco inferiore ai tre milioni di euro. E' stata invece ritenuta insufficiente la proposta della Rai per i diritti esclusivi radiofonici e degli highlights del campionato, e si proseguirà con trattative private. All'assemblea hanno partecipato 18 club dei 19 attualmente iscritti (assente il Palermo). In attesa dei ricorsi, la Lega B ha confermato la volontà di fermare i ripescaggi a 20 squadre, delegando al Consiglio direttivo di venerdì le date del calendario, che sarà presentato lunedì 6 agosto a Cosenza. E' confermato il format dei playoff, con un turno preliminare in gara secca, semifinali e finale con andata e ritorno.