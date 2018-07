Estate: cura animali e paura terrorismo frenano vacanze

ROMA, 30 LUG - La paura di eventuali attacchi terroristici e il desiderio di non lasciare da soli gli "amici" animali frenano l'entusiasmo di partire. Lo rileva uno studio dell'Eurispes. In particolare tre italiani su dieci viaggiano meno dopo gli attacchi degli ultimi anni. Le donne hanno più paura degli uomini (32,7% rispetto a 25,7%), gli oltre 65enni i più prudenti (32%); un timore che diminuisce con l'abbassarsi dell'età: solo il 16,8% dei 18-24enni ha infatti dichiarato di aver rinunciato a viaggiare. Per non lasciare soli cani, gatti e canarini, il 46,2% degli italiani che possiede animali domestici rinuncia alla vacanza: una sensibilità condivisa che vede gli uomini leggermente in vantaggio rispetto alle donne (47,5% contro il 45,1%). Ad essere più affezionati sono i padroni del Nord-Ovest (52,4%), i più egoisti quelli del Centro (36,8%). Le più propense a sacrificarsi sono le persone che vivono da sole (54,5%), seguite dalle coppie senza figli (50,9%).