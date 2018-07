Rai: Fico, nomine? Legge non mi piace

ROMA, 30 LUG - "La legge dell'ex presidente del Consiglio, votata in Parlamento, è una legge che a me non piace. E' una legge che assoggetta comunque la Rai al governo. Se l'Ad e il presidente lo scelgono il governo, al di là di qualsiasi governo, è un modo di legiferare che a me non piace. Io l'ho combattuto e infatti avevo proposto un altro tipo di legge". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico. "Al di là del merito delle scelte - ha aggiunto - è proprio il modo che indica la legge che a me non piace".