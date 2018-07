Spalletti, ci mancano ancora due pedine

MILANO, 30 LUG - "Ci mancano ancora due pedine". L'ottimo mercato fatto finora dall'Inter non basta, per il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti servono almeno altri due giocatori. "I rinforzi ci sono - ha spiegato Spalletti a Sport Mediaset - ma ci sono ancora delle difficoltà e delle cose da completare. Lo sappiamo tutti, mancano ancora due pedine". Dopo gli acquisti di Asamoah, De Vrij, Nainggolan, Politano e Lautaro Martinez, Spalletti attende gli ultimi due colpi per completare la rosa, con Vrsaljko e Vidal primi nomi tra gli obiettivi. "Con questo esercito di sentimento alle spalle, da parte dei tifosi - ha proseguito -, bisogna fare un campionato importante e per farlo ci vuole un numero di calciatori giusti per poter sopperire a tutte le competizioni". Anche per rispetto verso gli stessi tifosi: "I due giocatori non mancano per me - ha concluso Spalletti -, mancano per quei 40mila spettatori che sono sempre lì per noi".