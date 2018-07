Sting a sorpresa spettatore a Giudizio Universale a Roma

ROMA, 30 LUG - Sting spettatore a sorpresa al Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel, in programma all'Auditorium della Conciliazione di Roma. E' accaduto venerdì 27 luglio, quando il cantante è andato per la prima volta ad assistere allo show immersivo dedicato al capolavoro michelangiolesco, ideato da Marco Balich e con la voce narrante di Pierfrancesco Favino, di cui ha firmato il tema principale Dies Irae. ''È stato un privilegio vedere così da vicino la storia di quest'opera, di come è stata commissionata, la complessità dell'uomo - ha detto Sting, assente alla prima dello show a marzo per le registrazioni del nuovo album con Shaggy 44/876 - Mi ha fatto sentire orgoglioso di essere un essere umano in molti modi, perché siamo gli unici nell'universo che possono creare immagini. Gli unici che possono raccontare storie. E anche gli unici che fanno domande su cosa sia 'questo'. Ovviamente, abbiamo più domande che risposte, ma è molto importante''.