Aereo si schianta, vittime identificate

AOSTA, 30 LUG - Sono state identificate le vittime dell'incidente aereo avvenuto venerdì 27 luglio sulle Alpi svizzere, non lontano dal confine italiano. Si tratta del pilota, uno svizzero di 54 anni originario del Cantone Vaud e domiciliato nel Vallese centrale, di suo figlio ventunenne, di una donna danese di 59 anni e di suo figlio ventenne. Lo rende noto la polizia cantonale del Vallese. Il quadriposto si è schiantato 150 metri sotto il Col Durand (3.451 metri), dopo essere decollato alle 15.37 dall'aeroporto di Sion (Svizzera) per un volo turistico che prevedeva il rientro nello stesso scalo. L'incidente è avvenuto alle 16.45 e l'allarme è stato attivato dal dispositivo elettronico del velivolo. All'arrivo dei soccorritori in elicottero, i quattro erano già morti. L'aereo a motore, un modello Robin, era di proprietà del gruppo di volo di Sion. Le indagini degli inquirenti proseguono per accertare le cause dell'incidente.