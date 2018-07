Dazi: Conte a Trump, non toccare agroalimentare Italia

WASHINGTON, 30 LUG - Giuseppe Conte punta ad avere da Trump garanzie che, per quanto riguarda la questione dei dazi, gli interessi delle aziende italiane non vengano toccati, con particolare riferimento ai prodotti dell'agroalimentare. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi a poche ore dall'incontro tra il premier e il presidente americano alla Casa Bianca. Per questo l'Italia si dichiara soddisfatta dell'accordo raggiunto tra Trump e Junker e ne auspica una rapida attuazione.