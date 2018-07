Pastore: A Roma per vincere come al PSG

ROMA, 29 LUG - Totti lo ha definito un top player, il giocatore di cui aveva bisogno la Roma in questo momento. Su Javier Pastore le aspettative non mancano. "Spero di essere all'altezza delle parole di Totti e di aiutare la squadra a fare bene - spiega -. Come mi trovo a giocare da mezzala? Bene. L'importante è capire i movimenti che vuole Di Francesco. Tatticamente devo essere bravo ad aiutare la squadra a difendere. Anche a Parigi ho giocato tante volte da mezzala, anche se in modo diverso". "Giocare dietro alle punte? Ne avevo parlato con l'allenatore al mio arrivo - aggiunge -: lui può decidere di cambiare il sistema di gioco a seconda della squadra che affrontiamo. Posso essere sicuramente una possibilità in più per il tecnico se decidesse di cambiare modulo, però per adesso mi sono messo in testa che giocherò mezzala e devo allenarmi per questo. Personalmente voglio vincere tutto. Vengo da una squadra che in questi anni ha vinto tantissimi titoli: voglio vincere anche qui".