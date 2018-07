Tv: Barbara D'Urso rimette il camice, è Dottoressa Giò

ROMA, 29 LUG - Ciak da qualche settimana a Roma per Barbara d'Urso nei panni della dottoressa Giò. Torna così a recitare dopo una ventina di anni tornando ad un personaggio mai dimenticato dai telespettatori, la dottoressa, al centro di una storia a metà tra il genere medico e quello d'indagine. Le riprese, iniziate il 2 luglio, dopo la finale del Grande Fratello da lei condotto su Canale 5, dovrebbero terminare i primi settembre per Barbara D'Urso, ovvero in tempo per riprendere la diretta della nuova stagione di "Pomeriggio Cinque e poi dal 16 per Domenica Live". Nel cast anche Christopher Lambert, l'attore statunitense, naturalizzato francese, che sulla carta d'identità segna 61 anni e nel curriculum più di settanta film nel ruolo del 'cattivo'. Nel cast anche il comico Rocco Tanica ex componente della band Elio e Le storie tese, Marco Bonini, volto noto di cinema e fiction, e Camilla Ferranti. I nuovi episodi in corso di riprese sono prodotti da Picomedia: quattro prime serate per Canale 5