Concluso disinnesco della bomba a Terni

PERUGIA, 29 LUG - È terminato il disinnesco dell'ordigno bellico ritrovato martedì in un cantiere nei pressi della stazione di Cesi, a Terni. Una volta neutralizzato, da parte dei militari del Sesto reggimento genio pionieri, il residuato è stato caricato su un mezzo speciale per il trasporto nella cava di San Pellegrino, nel Narnese, dove verrà fatto esplodere dopo essere stato interrato. Poco prima delle 14.30 il Centro operativo comunale ha quindi comunicato il via libera al rientro nelle proprie abitazioni degli oltre 11 mila cittadini fatti evacuare dalle 6 di questa mattina. Alle operazioni di evacuazione hanno partecipato anche 250 volontari e 19 funzionari regionali della Protezione civile. Al centro allestito al Palatennistavolo si sono registrati invece un centinaio e 90 hanno usufruito del servizio mensa.