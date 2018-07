Migranti: premier Tunisia conferma via libera a Sarost5

TUNISI, 29 LUG - Le autorità tunisine hanno infine autorizzato l'attracco a Zarzis per motivi umanitari della nave commerciale Sarost 5, con a bordo 40 migranti, che da oltre due settimane attendeva l'ok allo sbarco dopo il rifiuto di Malta. Lo stesso premier tunisino Youssef Chahed lo ha detto ieri al parlamento, riunito per votare la fiducia al nuovo ministro dell'Interno, precisando che "il primo intervento di salvataggio si è svolto in una zona di competenza delle autorità maltesi e c'è stata una controversia su quale Paese avrebbe dovuto accogliere i migranti".