Amichevoli, Sampdoria-Parma 3-1

GENOVA, 28 LUG - Buon test tra Sampdoria e Parma a Trento, finisce 3-1 per i blucerchiati. Nel primo tempo Giampaolo ha schierato Audero tra i pali, difesa con Sala, Colley, Andersen e Murru. A centrocampo Barreto, Capezzi e Janko con Caprari in appoggio a Quagliarella e Kownacki. Gli emiliani di D'Aversa col 4-3-3, in attacco il tris formato da Siligardi, Ceravolo e Di Gaudio. La prima frazione si chiude sul 2-0 per i liguri con le reti di Quagliarella al 26' (gran tiro al volo) e di Jankto al 44' (con una parabola beffarda). Nella ripresa al 7' palo di Barillà e bella parata di Rafael su Ciciretti. Al 16' debutto in maglia blucerchiata per Defrel, poi è sempre protagonista Rafael su tentativi di Da Cruz. Al 41' arriva il gol del Parma con Baraye. E nel finale al 48' Defrel trova il tris su assist di Ramírez.