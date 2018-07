Chiede elemosina, rissa coi titolari

NAPOLI, 28 LUG - Dovranno rispondere di minacce aggravate i due titolari di una pescheria di via Luca Giordano, a Napoli, che hanno malmenato un nigeriano di 29 anni che chiedeva l'elemosina dinanzi al loro negozio. L'immigrato - secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine - invitato dai commercianti a spostarsi per non infastidire i clienti, avrebbe reagito in malo modo e con qualche parola di troppo. Dalle parole si è passati alle mani con i negozianti che si sono scagliati contro l'uomo colpendolo e causandogli ecchimosi guaribili in tre giorni. I due esercenti - napoletani incensurati di 29 e 43 anni - sono stati denunciati per minacce aggravate. Quanto al nigeriano - che sostiene di essere stato minacciato anche con un coltello da cucina - la polizia sta verificando se è in regola col permesso di soggiorno.