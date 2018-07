Giffoni: ecco i lungometraggi vincitori, da Siria a fantasy

ROMA, 28 LUG - Con l'annuncio dei sei lungometraggi vincitori del Gryphon Award 2018 si chiude l'intensa 48/a edizione del Festival di Giffoni dopo giorni intensi tra proiezioni e dibattiti. ANT - Il gusto degli Elements +3 ha eletto il cortometraggio animato ANT (Julia Ocker, Germania, 2017). OTZI AND THE MYSTERY OF TIME - L'Italia trionfa agli Elements +6 con ÖTZI E IL MISTERO DEL TEMPO(Italia, 2018) di Gabriele Pignotta con Alessandra Mastronardi e Vinicio Marchioni distribuito da Rai Cinema. ZOO - La preferenza degli Elements +10 cade su ZOO (Irlanda/UK, 2017) di Colin Mclvor con Art Parkinson. THIS CRAZY HEART - I Generator +13, invece, hanno incoronato THIS CRAZY HEART (Germania, 2017) di Marc Rothemund. SADIE - A prediligere SADIE (Usa, 2018) di Megan Griffiths sono stati i Generator +16. BROTHERS - Il film scelto dai Generator +18 è BROTHERS (Olanda, 2017) di HanroSmitsman. Nella sezione Gex Doc vince LIYANA (Qatar/Swaziland/Usa, 2017) di Aaron e Amanda Kopp.