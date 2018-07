Non riescono a sfrattarli e li investono

ROMA, 28 LUG - Non riesce a sfrattarli e li investe con l'auto mentre vanno in bici. E' accaduto ieri sera al Casilino, a Roma. Quando gli agenti del Reparto Volanti sono arrivati hanno riscontrato la presenza di due persone a terra. Questi, un uomo e una donna, hanno raccontato di essere stati investiti mentre andavano in bici dal proprietario dell'appartamento di cui sono affittuari e con cui da diverso tempo hanno dei problemi legati alla locazione. Il conducente, in compagnia di una donna e altre due persone, si era avvicinato a loro col veicolo accelerando e frenando in continuazione fino a quando non li aveva tamponati facendoli cadere a terra. Scesi dal veicolo, i due avevano iniziato a colpirli con un bastone e un cacciavite rubandogli, prima di fuggire, due telefonini e il portafoglio contenente 460 euro. Le vittime sono state portate in ospedale e gli sono state riscontrate lesioni guaribili in 7 e 5 giorni per trauma cranico e addominale. I due aggressori sono stati arrestati.