Ragazzo senegalese fa il bagno nel fiume in Friuli e annega

UDINE, 28 LUG - Un giovane, di 21 anni, originario del Senegal, ospite di una struttura alberghiera a Nimis (Udine), è morto questa mattina mentre faceva il bagno nel vicino torrente Cornappo. Il giovane era in compagnia di alcuni connazionali quando è scivolato in una zona del fiume dove l'acqua è fonda ed è annegato. I compagni che erano con lui, nemmeno loro in grado di nuotare, hanno assistito alla scena ma non hanno potuto soccorrerlo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli e i Carabinieri della stazione di Pradielis della Compagnia di Cividale del Friuli, il Soccorso alpino e la Guardia di Finanza. (ANSA).