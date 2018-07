Attraversa binari,muore 55enne a Carrara

CARRARA (MASSA CARRARA), 27 LUG - Un uomo di 55 anni, di nazionalità romena, è stato travolto e ucciso stasera da un treno a lunga percorrenza in transito nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Carrara Avenza (Massa Carrara). Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente: l'uomo, intorno alle 20.30, avrebbe cercato di attraversare i binari. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi. La circolazione sulla linea La Spezia-Pisa è, al momento, interrotta, sia verso Pisa sia in direzione La Spezia, in attesa che siano completati i rilievi. Sul posto la polfer e gli agenti di Carrara. Trenitalia fa sapere che il traffico sta già subendo ritardi: molti treni sono stati fermati nelle stazioni prima di Carrara. Quando le autorità daranno il via libera la circolazione, spiegano ancora le Ferrovie, riprenderà gradualmente: prima in senso alternato, su un solo binario, poi su entrambi ma le ripercussioni dell'incidente ci saranno per alcune ore con ritardi su tutti i convogli, ad alta velocità e regionali.