Rai, Mulè (Fi): "Giudicheremo dai fatti"

ROMA, 27 LUG - "Sulla Tav è caos totale nel governo. Giuseppe Conte dice No, Matteo Salvini dice Sì. Qual è la linea dell'esecutivo gialloverde? Basta prese in giro, basta con il tergiversare di Danilo Toninelli e Luigi Di Maio. Per Fi le infrastrutture sono fondamentali per il Paese". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Sulla nomina dei vertici Rai invece il capogruppo di Fi in Commissione di Vigilanza Giorgio Mulè dichiara: "Finita la stucchevole e noiosa telenovela sull'indicazione degli ultimi due componenti del cda Rai da parte del governo, adesso finalmente si può guardare avanti. Giudicheremo dai fatti, come siamo abituati in Forza Italia senza pregiudizi. Con l'unico faro che sarà quello di salvaguardare la Rai e le sue straordinarie professionalità e potenzialità".