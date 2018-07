M5S, Mura su Fb: "Movimento mi ha usato"

CAGLIARI, 27 LUG - "Il M5s ha usato la mia popolarità di velista internazionale per vincere la campagna elettorale uninominale contro un avversario fortissimo: l'ex governatore della Sardegna Cappellacci di Forza Italia". Così su Fb il deputato Andrea Mura, espulso da M5S per le assenze alla Camera. "A fronte di un'accusa gravissima e totalmente falsa dello stesso Cappellacci - aggiunge - il Movimento non solo non mi ha difeso ma non mi ha nemmeno consultato, scaricandomi in meno di due ore". "Ho assunto e portato avanti il mandato di parlamentare con la massima serietà e nel pieno rispetto delle istituzioni - dice Mura -. Ho partecipato alla stragrande maggioranza delle sedute della Camera. Sono mancato ad alcune sedute per lavorare sul territorio". "La mia barca è ferma a Cagliari da settembre scorso, tutti lo possono verificare - conclude -. Lo sport e il mare mi hanno insegnato la lealtà, l'impegno e il sacrificio. Questi sono i valori a cui mi sono sempre ispirato, purtroppo non sono i valori di tutti".