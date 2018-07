Esodo: traffico intenso, rallentamenti ed incidenti

ROMA, 27 LUG - Confermate le previsioni di un venerdì da 'bollino rosso' sulle strade delle vacanza. Viabilità Italia rileva un'intensificazione del traffico in uscita dai grandi centri urbani, con alcuni incidenti che hanno determinato rallentamenti nella fluidità della circolazione. Alcuni disagi intorno a Milano e nel nodo bolognese. Traffico sostenuto anche in uscita dalla Capitale, lungo la A10 in prossimità di Genova ed in A4 nel tratto compreso tra Venezia e Latisana. Queste le situazioni critiche: A1 in direzione sud: code tra Fabro e Orvieto. A4 in direzione Trieste: code tra Bivio A4/A58 e Trezzo e tra San Stino di Livenza e Latisana. Direzione Torino: code tra Soave e Verona Est A10 in direzione Francia: si registrano 4 km di coda tra Savona e Spotorno. Al Traforo del Monte Bianco si registra una coda in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix con un'attesa prevista di circa 15 minuti e una coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un'attesa di un'ora. (ANSA)