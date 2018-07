Dl dignità: via libera Commissioni, in Aula lunedì

ROMA, 27 LUG - Via libera delle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera al decreto dignità. Le Commissioni hanno conferito mandato al relatore. L'approdo in Aula è previsto lunedì 30 luglio alle 12 con il voto definitivo il 2 agosto. Fra le altre novità la stretta sui contratti a termine già in corso scatterà solo a novembre.I voucher inoltre vengono estesi al settore del turismo ma solo ad "aziende alberghiere e strutture ricettive" che hanno alle proprie dipendenze "fino a otto lavoratori".Salta inoltre il tetto dei 36 mesi per i contratti a tempo determinato della scuola (personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario).(ANSA).