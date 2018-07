Casa Bianca, Trump aperto a visita a Mosca da Putin

NEW YORK, 27 LUG - Il presidente Donald Trump e' aperto a una visita a Mosca per incontrare Vladimir Putin una volta che avra' ricevuto l'invito formale. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders. Anche Vladimir Putin si è detto pronto a invitare Donald Trump in Russia. "Comprendo molto bene ciò che il presidente Trump ha detto: lui ha espresso il desiderio di fare altri meeting, ed io sono pronto", ha detto il leader russo, a margine del summit dei Brics in Sudafrica. "Siamo pronti a invitare il presidente Trump a Mosca. In ogni caso, lui ha avuto già un tale invito, gliel'ho detto", ha aggiunto Putin, senza specificare se si è trattato di un invito verbale a cui ne dovrà seguire uno formale. "Sono preparato ad andare a Washington ma, ripeto, se si creano le condizioni appropriate", ha poi aggiunto.