Velazquez, l'Udinese lavora bene

UDINE, 27 LUG - "Sono molto soddisfatto di tutti i giocatori, lavorano bene, con molta intensità e buona mentalità. Adesso lavoriamo per migliorare fisicamente, tecnicamente e tatticamente, poi potremo fare una buona stagione. L'obiettivo è lavorare, lavorare, lavorare, per arrivare bene alla prima partita ufficiale, la Coppa Italia e poi contro il Parma in trasferta". È il bilancio di questa prima parte di preparazione fatto dal tecnico dell'Udinese, Julio Velazquez, che sul fronte mercato dice di sentirsi "fortunato". "Sono in una società che lavora molto bene - dice - che è un esempio mondiale di quello che è lo scouting, per cui quando arriva un giocatore arriva un giocatore forte, poi è mio compito farlo crescere". "Spero sia la stagione di consacrazione in Serie A": Rolando Mandragora ha voglia di dimostrare quanto vale con la maglia dell'Udinese. Lo ha fatto capire subito, alla prima conferenza in cui il responsabile dell'area tecnica bianconera Daniele Pradè lo ha presentato.