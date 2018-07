Chiede di andare in cella per disegnare

PALERMO, 27 LUG - "Aiutatemi voglio andare in galera". Alessandro Ruggeri, 37 anni, ha abbandonato i domiciliari dove si trovava, per resistenza a pubblico ufficiale, per andare dai carabinieri, nel quartiere Zen a Palermo, a esprimere questo suo desiderio. E' stato così accontentato: i militari dell'Arma lo hanno arrestato per evasione e portato in carcere. Agli investigatori ha detto che non voleva stare più in casa perché ama disegnare e in cella può dedicarsi a questa sua passione. Dietro le sbarre voleva inoltre festeggiare il suo compleanno. Il giudice ha convalidato l'arresto.