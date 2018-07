Pjanic, inizio Serie A sarà complicato

TORINO, 27 LUG - "Il campionato inizierà con partite complicate: la prima in trasferta a Verona non è mai semplice, anche in casa con la Lazio". Miralem Pjanic commenta il calendario della Serie A, sorteggiato ieri pomeriggio, dagli Usa dove si trova in tournée con la Juventus. "Un campionato mai scontato - spiega il bosniaco nel video diffuso dal club via Twitter -, ci si deve aspettare di tutto. Ma la società come sempre vuole raggiungere tutti gli obiettivi e provare anche a fare qualcosa in più". I bianconeri domani scenderanno in campo contro il Benfica nella seconda sfida della International Champions Cup. "Siamo molto felici di essere qui, è un periodo molto importante della stagione e per noi sarà importante prepararci bene - sostiene Pjanic -. Non abbiamo ancora la brillantezza ma è tutto normale, lavoriamo tanto, facciamo dei carichi di lavoro e le sedute sono dure. Il campionato è lungo ci sono tante partite e per essere in forma bisogna fare una bella preparazione".