Russiagate, nuove rivelazioni su avvocatessa russa

WASHINGTON, 27 LUG - La controversa avvocatessa russa, Natalia Veselnitskaya, sospettata di aver offerto alla campagna presidenziale di Donald Trump materiale compromettente su Hillary Clinton, è molto più legata al Cremlino di quanto si fosse creduto finora. Lo riporta la Associated Press venuta in possesso di alcuni documenti da cui emerge come la legale abbia lavorato come ghostwriter per alcuni avvocati di primo piano del governo russo e abbia collaborato con alcuni alti funzionari del ministero dell'interno russo. Veselnitskaya - che nel giugno 2016 incontrò alla Trump Tower sulla Fifth Avenue il figlio maggiore di Trump, Donald Junior - ha sempre negato di agire per conto delle autorità russe.