Benigni verso dimissioni ospedale

ALGHERO, 26 LUG - Roberto Benigni sta per essere dimesso. All'aeroporto di Alghero è appena atterrata una aeroambulanza che caricherà l'attore e regista fiorentino e lo trasporterà sino a Linate. È probabile che il premio Oscar prosegua la sua degenza in qualche centro specializzato del Nord Italia. Il decollo del mezzo con cui lascerà la Sardegna è previsto per le 22. Benigni martedì pomeriggio è stato vittima di un incidente nautico. Mentre attraversava lo specchio di mare tra La Maddalena e Palau a bordo di un gommone sui cui si trovava con la moglie Nicoletta Braschi e con alcuni amici, è caduto e ha battuto la schiena, incrinandosi una vertebra. Il suo stato fisico e il suo umore sono considerati buoni, ma l'incidente gli impone un periodo di riposo assoluto. Questo pomeriggio l'attore ha ricevuto la visita del sindaco di Sassari Nicola Sanna nel reparto di Ortopedia delle cliniche universitarie, dove è ricoverato da due giorni.