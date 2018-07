Grotta discarica posta non consegnata

CATANIA, 26 LUG - La 'Grotta della dinamite' trasformata in una piccola discarica per la raccolta di corrispondenza, con migliaia di lettere. E' la scoperta fatta dal Cai di Catania, a Belpasso, che ha segnalato l'episodio al sindaco, Daniele Motta, che ha effettuato un sopralluogo. "E' un fatto di una gravità impressionante - commenta Motta - per il criminoso inquinamento ambientale, ma desta preoccupazione anche il contenuto della microdiscarica: corrispondenza varia, di operatori privati, occultata nella grotta e quindi mai recapitata. Dal generico controllo, fatto a campione - aggiunge - risultano lettere di ogni genere, anche comunicazioni importanti provenienti dall'Agenzia delle Entrate e dagli istituti di credito, indirizzate a cittadini di Misterbianco, Mascalucia, Gravina, San Gregorio, Paternò, Aci Bonaccorsi che non hanno mai ricevuto questa corrispondenza. Il fatto è stato denunciato alle autorità competenti, mentre il Comune farà verifiche e assumerà i necessari provvedimenti per la tutela dell'ambiente".