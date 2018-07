Olimpiadi 2026: Malagò, non ci siano vinti

NOCERA INFERIORE (SALERNO), 26 LUG - "La speranza è che se ci sarà un vincitore, non ci siano dei vinti. Perché questo ce lo insegna lo sport". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha risposto ai giornalisti che, a margine dell'inaugurazione di un impianto sportivo a Nocera Inferiore (Salerno), gli chiedevano delle città da candidare per le Olimpiadi invernali del 2026. "Abbiamo convocato - ha proseguito Malagò - per il 1° agosto la giunta del Consiglio nazionale all'ordine del giorno c'è la definizione della candidatura italiana. Sapete che ci sono tre ipotesi. Vediamo se da qui al 1° agosto ci può essere un'altra alternativa, se no è chiaro che il Consiglio nazionale dovrà andare al voto. C'è una commissione che sta lavorando. Io sono completamente laico in questa partita. Ma sostengo che il Paese debba comunque sostenere chi uscirà da questo giudizio".