Ferguson torna a parlare: grazie a tutti

LONDRA, 26 LUG - Prime parole pubbliche di Sir Alex Ferguson dopo l'emorragia celebrale che lo ha colpito lo scorso maggio: l'ex manager del Manchester United ha voluto ringraziare l'ospedale per il grande sostegno ricevuto, "senza il quale oggi non sarei qui". Dopo mesi di silenzio, il decano degli allenatori europei è tornato a parlare, affidando il suo video-messaggio al canale Instagram. "Tornerò a seguire dal vivo lo United nel corso della stagione, nel frattempo rivolgo i migliori auguri a José Mourinho e ai giocatori", ha dichiarato. Ferguson, 76 anni, ha anche ringraziato tutti coloro che in questi mesi gli hanno inviato messaggi di incoraggiamento e solidarietà. Lo scozzese era stato operato d'urgenza al cervello lo scorso 5 maggio, prima di trascorrere diversi giorni in terapia intensiva presso il Salford Royal Hospital. La sua ultima apparizione pubblica risale al 29 aprile, quando aveva premiato Arsene Wenger in occasione dell'ultima visita all'Old Trafford del francese nelle vesti di manager dell'Arsenal.